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В Черниговской области сегодня будут звучать взрывы: в чем причина

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Черниговская область, Понедельник 16 мая 2022 14:32
В Черниговской области сегодня будут звучать взрывы: в чем причина Фото: жителей Черниговской области предупредили о взрывах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Жителей Черниговской области предупредили о взрывах, которые прозвучат сегодня, 16 мая. Специалисты ликвидируют боеприпасы, которые были обнаружены после освобождения области от оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент гражданской защиты Черниговской ОВА.

Взрывы прозвучат возле села Левковичи Черниговского район. Пиротехники будут обезвреживать боеприпасы ориентировочно с 14:30 до вечера.

Жителей близлежащих населенных пунктов призвали сохранять спокойствие.

Напомним, с 16 мая в Черниговской области начнут восстанавливать критическую инфраструктуру, которая была повреждена или разрушена в результате действий оккупантов.

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Черниговская область
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