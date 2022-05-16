У Чернігівської області сьогодні лунатимуть вибухи: у чому причина
Фото: жителів Чернігівської області попередили про вибухи (Getty Images)
Жителів Чернігівської області попередили про вибухи, які пролунають сьогодні, 16 травня. Фахівці ліквідують боєприпаси, які були виявлені після звільнення області від окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент цивільного захисту Чернігівської ОВА.
Вибухи пролунають біля села Левковичі Чернігівського район. Піротехніки будуть знешкоджувати боєприпаси орієнтовно з 14:30 до вечора.
Жителів прилеглих населених пунктів закликали зберігати спокій.
Нагадаємо, з 16 травня у Чернігівській області почнуть відновлювати критичну інфраструктуру, яка була пошкоджена або зруйнована в результаті дій окупантів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.