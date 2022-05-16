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У Чернігівської області сьогодні лунатимуть вибухи: у чому причина

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Чернігівська область, Понеділок 16 травня 2022 14:32
У Чернігівської області сьогодні лунатимуть вибухи: у чому причина Фото: жителів Чернігівської області попередили про вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів Чернігівської області попередили про вибухи, які пролунають сьогодні, 16 травня. Фахівці ліквідують боєприпаси, які були виявлені після звільнення області від окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент цивільного захисту Чернігівської ОВА.

Вибухи пролунають біля села Левковичі Чернігівського район. Піротехніки будуть знешкоджувати боєприпаси орієнтовно з 14:30 до вечора.

Жителів прилеглих населених пунктів закликали зберігати спокій.

Нагадаємо, з 16 травня у Чернігівській області почнуть відновлювати критичну інфраструктуру, яка була пошкоджена або зруйнована в результаті дій окупантів.

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