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В Черниговской области разрешили продавать алкоголь, - ОГА

В Чрнігівській области разрешили продавать алкоголь (GattyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Черниговской области с 26 февраля действовал длительный запрет на продажу алкогольных напитков. Однако, с сегодняшнего дня ее официально сняли.

По это сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черниговскую ОГА.

Отмечается, что соответствующее решение приняли в связи с деоккупацией Черниговщины.

"Смягчение ограничений связано со стабилизацией ситуации в области после деоккупации и призвано способствовать восстановлению экономики и торговли", - говорится в сообщении.

Однако, при необходимости органы местного самоуправления могут самостоятельно запрещать или ограничивать реализацию алкоголя на территории соответствующих общин.

Ранее мы сообщали, что российская армия второй раз за сутки обстреляла пограничников в Черниговской области.

Также мы писали, что на территории Черновицкой области изменили время комендантского часа.

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Черниговская область