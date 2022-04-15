Российская армия во второй раз за сутки обстреляла пограничников в Черниговской области
Российские военные во второй раз за сутки атаковали позиции украинских пограничников в Черниговской области. Оккупанты использовали минометы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы.
"Повторный обстрел пограничных позиций в Черниговской области! 12 минометных выстрелов 122-мм и 82-мм калибра выпустили с территории РФ после обеда сегодня", - говорится в сообщении.
Сейчас жертв и пострадавших среди пограничников и местного населения нет. Данные уточняются.
Напомним, сегодня утром российские военные обстреляли пограничников возле населенного пункта Сеньковка Черниговской области.
Кроме того, вчера оккупанты атаковали с тактического ракетного комплекса "Точка-У" город Городня под Черниговом.
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