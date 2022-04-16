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У Чернігівській області дозволили продавати алкоголь, - ОДА

У Чрнігівській області дозволили продавати алкоголь (GattyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Чернігівській області з 26 лютого діяла тривала заборона на продаж алкогольних напоїв. Однак, від сьогодні її офіційно зняли.

По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську ОДА.

Зазначається, що відповідне рішення прийняли у зв'язку з деокупацією Чернігівщини.

"Пом'якшення обмежень пов'язане зі стабілізацією ситуації в області після деокупації та покликане сприяти відновленню економіки і торгівлі", - йдеться у повідомленні.

Однак, за потреби органи місцевого самоврядування можуть самостійно забороняти чи обмежувати реалізацію алкоголю на території відповідних громад.

Раніше ми повідомляли, що російська армія вдруге за добу обстріляла прикордонників у Чернігівській області.

Також ми писали, що на території Чернівецької області змінили час комендантської години.

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Черниговская область