У Чернігівській області дозволили продавати алкоголь, - ОДА

У Чернігівській області з 26 лютого діяла тривала заборона на продаж алкогольних напоїв. Однак, від сьогодні її офіційно зняли.
По це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську ОДА.
Зазначається, що відповідне рішення прийняли у зв'язку з деокупацією Чернігівщини.
"Пом'якшення обмежень пов'язане зі стабілізацією ситуації в області після деокупації та покликане сприяти відновленню економіки і торгівлі", - йдеться у повідомленні.
Однак, за потреби органи місцевого самоврядування можуть самостійно забороняти чи обмежувати реалізацію алкоголю на території відповідних громад.
Раніше ми повідомляли, що російська армія вдруге за добу обстріляла прикордонників у Чернігівській області.
Також ми писали, що на території Чернівецької області змінили час комендантської години.
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