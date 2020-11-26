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В Черниговской области разоблачили сеть нарколабораторий

Автор: Дмитрий Левицкий

Правоохранители разоблачили в Черниговской области сеть из 8 нарколабораторий. Злоумышленники незаконно изготавливали, хранили и сбывали наркотические средства.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как установило следствие, незаконной деятельностью длительное время на территории нескольких областей Украины занимались жители Черниговщины.

"В ходе спецоперации проведено более 70 одновременных обысков в домовладениях и транспортных средствах на территории Черниговской области, в ходе которых выявлено и изъято наркотики "PVP", метамфетамин, каннабис общей массой около 40 кг", - рассказали в прокуратуре.

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Кроме того, правоохранители изъяли оборудование для работы нарколабораторий: посуда, реактивы, прекурсоры для изготовления особо опасных психотропных веществ, более 50 специально приспособленных бочек.

По подозрению в совершении незаконной деятельностью задержали 3 человека. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, недавно в одесском порту "Южный" обнаружили партию наркотиков. В одном из контейнеров правоохранители нашли 20 кг брикетов с кокаином.

Кроме того, в октябре СБУ перекрыла канал поставки наркотиков из Украины в "ДНР" транзитом через Россию.

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