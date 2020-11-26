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У Чернігівській області викрили мережу нарколабораторій

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці викрили у Чернігівській області мережу з 8 нарколабораторій. Зловмисники незаконно виготовляли, зберігали та збували наркотичні засоби.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як встановило слідство, незаконною діяльністю тривалий час на території кількох областей України займалися мешканці Чернігівщини.

"У ході спецоперації проведено понад 70 одночасних обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах на території Чернігівської області, під час яких виявлено та вилучено наркотики "PVP", метамфетамін, канабіс загально масою близько 40 кг", - розповіли в прокуратурі.

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Крім того, правоохоронці вилучили обладнання для роботи нарколабораторій: посуд, реактиви, прекурсори для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, понад 50 спеціально пристосованих бочок.

За підозрою у вчиненні незаконної діяльністю затримали 3 особи. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, нещодавно в одеському порту "Південний" виявили партію наркотиків. В одному з контейнерів правоохоронці знайшли 20 кг брикетів із кокаїном.

Крім того, у жовтні СБУ перекрила канал постачання наркотиків з України в "ДНР" транзитом через Росію.

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