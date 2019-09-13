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У Чернігівській області локалізовано пожежу на військовому полігоні

Новини » Надзвичайні події    13.09.2019 - 10:22
У Чернігівській області локалізовано пожежу на військовому полігоні
Фото: місце загоряння (dsns.gov.ua)

Площа спалаху складає 15 га

Рятувальники локалізували пожежа настилу в лісі на території військового полігону в Чернігівській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, станом на ранок п'ятниці, 13 вересня, площа спалаху складає 15 га.

До гасіння пожежі були залучені літак Ан-32П і вертоліт Мі-8.

Ліквідація загорання триває.

Нагадаємо, 12 вересня надійшло повідомлення про пожежу настилу в лісовому масиві на військовому полігоні військової частини А 0665, що у Козелецькому районі Чернігівської області. За попередньою інформацією, площа спалаху склала близько 10 га. Всього до гасіння оперативно були залучені 88 людей особового складу та 20 одиниць спеціальної техніки ДСНС.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 вересня в селі Нові Соколи сталася лісова пожежа. Як повідомляється, сталося загоряння лісової підстилки на площі близько 4 га, яке переросло у верхову пожежу.

Крім того, 11 вересня у Вінницькій області на території військових складів поблизу Калинівки сталася пожежа. У результаті виникло задимлення на території технічного арсеналу, а також зафіксовано шість вибухів боєприпасів. В результаті вибухів сталося загоряння лісової підстилки.

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