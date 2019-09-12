В Черниговской области продолжается ликвидация пожара на военном полигоне

Фото: пожар в Черниговской области dsns.gov.ua)

Площадь возгорания составляет около 10 гектаров

Спасатели ликвидируют пожар настила в лесу на территории военного полигона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что в 15:05 поступило сообщение о пожаре настила в лесном массиве на военном полигоне воинской части А-0665, что в Козелецком районе.

"По состоянию на 18:30 авиацией сделано 4 сбросы воды. Тушение продолжается. На месте пожара работает мобильная оперативная группа Управления ДСНС Украины в Черниговской области", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, площадь возгорания составляет около 10 гектаров. Всего к тушению оперативно привлечены 88 человек личного состава и 20 единиц специальной техники ГСЧС.

Фото: пожар в Черниговской области dsns.gov.ua)

Напомним, 11 сентября в селе Новые Соколы произошел лесной пожар. Как сообщается, произошло возгорание лесной подстилки на площади около 4 га, которое переросло в верховой пожар.

Как сообщало РБК-Украина, 11 сентября, в Винницкой области на территории военных складов вблизи Калиновки произошел пожар. В результате возникло задымление на территории технического арсенала, а также зафиксировано 6 взрывов боеприпасов. В результате взрывов произошло возгорание лесной подстилки.