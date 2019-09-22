В Черниговской области повредили надгробные памятники участников АТО

В городе Мена Черниговской области на кладбище неизвестные повредили памятники погибших участников антитеррористической операции (АТО) на их могилах. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил мэр города Геннадий Примаков.

Он также обратился к жителям Мены с просьбой помочь в поиске злоумышленников. Также он пообещал денежное вознаграждение тому, кто поможет установить личности злоумышленника или злоумышленников.

"Я обратился к правоохранительным органам и прошу всю общину помочь в розыске всех, кто причастен к данному преступлению против пам'памяти наших героев", - отметил в видеообращении Примаков.

Как сообщило местное издание "Сусіди.City", памятники погибших зарисовали белой краской. Как видно из видео, распространенного изданием, повреждено пять памятников.

Напомним, недавно в Кировоградской области неизвестные осквернили мемориал жертвам Холокоста. На мемориальном комплексе была нанесена определенная надпись.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в селе Богдановка Николаевской области вандалы осквернили памятник евреям, который был установлен на месте массового убийства.

А в оккупированном Крыму неизвестные разбили памятник с именами погибших во время Второй мировой войны крымских татар.