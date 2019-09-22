У Чернігівській області пошкодили надмогильні пам'ятники учасників АТО

У місті Мена Чернігівської області на кладовищі невідомі пошкодили пам’ятники загиблих учасників антитерористичної операції (АТО) на їх могилах. Як передає РБК-Україна, про це повідомив міський голова міста Геннадій Примаков.

Він також звернувся до мешканців Мени з проханням допомогти у пошуку зловмисників. Також він пообіцяв грошову винагороду для того, хто допоможе встановити особи зловмисника або зловмисників.

"Я звернувся до правоохоронних органів і прошу усю громади допомогти у розшуку усіх, хто причетний до даного злочину проти пам'яті наших героїв", - зазначив у відеозверненні Примаков.

Як повідомило місцеве видання "Сусіди.City", пам'ятники загиблих замалювали білою фарбою. Як видно із відео, поширеного виданням, пошкоджено всього п'ять пам'ятників.

Нагадаємо, нещодавно у Кіровоградській області невідомі осквернили меморіал жертвам Голокосту. На меморіальному комплексі було нанесено певний напис.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в селі Богданівка Миколаївської області вандали осквернили пам'ятник євреям, який був встановлений на місці масового вбивства.

А в окупованому Криму невідомі розбили пам'ятник з іменами загиблих під час Другої світової війни кримських татар.