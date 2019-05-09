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В оккупированном Крыму разбили памятник погибших на войне крымских татар

Новости » Происшествия    09.05.2019 - 15:36
В оккупированном Крыму разбили памятник погибших на войне крымских татар
Фото: разбитый памятник (facebook.com/crimeantatars.club/)

6 мая в Орловке был обновлен стоявший с 60-х годов памятник героям войны

В оккупированном Крыму в Мамашае (Орловка) в ночь на 9 мая неизвестные разбили памятник с именами погибших во время Второй мировой войны крымских татар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Crimean Tatars в Facebook.

Как сообщается, 6 мая в Орловке был обновлен стоявший с 60-х годов памятник героям войны. 

"Силами и на средства местной крымскотатарской общины он был дополнен двумя гранитными плитами. Ранее на памятнике были высечены имена только 6 погибших, и среди них - ни одного крымскотатарского. А ведь из этого села на войну ушло много крымских татар. На обновленных плитах памятника теперь имена 64 погибших на войне жителей Мамашая, среди которых 57 - крымские татары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обновленный памятник не простоял и трех дней. 

"В ночь на 9 мая вандалы разбили гранитные плиты. Это обнаружили утром Дня победы, когда по всей стране уже чествовали ветеранов, отдавали дань памяти погибшим на войне, вовсю звучали победные марши и шли маршем бессмертные полки", - говорится в сообщении. 

 

Фото: разбитый памятник (facebook.com/crimeantatars.club/)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве перед началом акции "Бессмертный полк" полиция задержала одну из организаторов акции, мать погибшей бывшего народного депутата "Партии регионов" Елену Бережную. Женщина пыталась пройти на периметр проведения марша с запрещенной символикой.

Кроме того, в районный отдел полиции доставили трех человек за использование запрещенной символики во время акции, посвященной Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, в центре Киева.

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