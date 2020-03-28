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В Черниговской области подтвердили первый случай коронавируса

Новости » Коронавирус     28.03.2020 - 07:49
В Черниговской области подтвердили первый случай коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Больной находится в Борзне

ПЦР-тест вечером 29 марта подтвердил первый случай коронавируса в Черниговской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Черниговской ОГА Андрея Прокопенко.

Больной находится в отдельном боксе инфекционного отделения Борзнянской районной больницы. Он находится под наблюдением врачей, состояние удовлетворительное.

Также определен первый круг контактных лиц, все они находятся в самоизоляции, находятся под медико-санитарным надзором, самоизоляцию контролируют работники Национальной полиции.

Напомним, 26 марта экспресс-тест показал положительный результат на короновирус у мужчины в Борзне Черниговской области. Однако Минздрав пока не сообщал ни об одном зафиксированном случае коронавирус в Черниговской области.

РБК-Украина писало, что по состоянию на вечер 27 марта, в Украине зафиксировано 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За последние сутки выявлено 92 новых случая.

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