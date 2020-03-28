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У Чернігівській області підтвердили перший випадок коронавірусу

Новини » Коронавірус     28.03.2020 - 07:49
У Чернігівській області підтвердили перший випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Хворий перебуває у Борзні

ПЛР-тест ввечері 29 березня підтвердив перший випадок коронавірусу у Чернігівській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Чернігівської ОДА Андрія Прокопенка.

Хворий знаходиться в окремому боксі інфекційного відділення Борзнянської районної лікарні. Він перебуває під наглядом лікарів, стан задовільний.

Також визначено перше коло контактних осіб, всі вони перебувають на самоізоляції, знаходяться під медико-санітарним наглядом, самоізоляцію контролюють працівники Національноі поліції.

Нагадаємо, 26 березня експрес-тест показав позитивний результат на короновірус у чоловіка в Борзні Чернігівської області. Однак МОЗ поки не повідомляло про жодний зафіксований випадок коронавірусу у Чернігівській області.

РБК-Україна писало, що станом на вечір 27 березня, в Україні зафіксовано 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За останню добу виявлено 92 нові випадки.

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