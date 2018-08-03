В Черниговской области перевернулся автобус с детьми, есть пострадавшие

В результате происшествия пострадали 8 человек

В Черниговской области перевернулся автобус с детьми, в результате происшествия пострадали восемь человек. Об этом сообщил представитель Национальной полиции в области Сергей Брыль, передает "Новый Чернигов" в Facebook.

Сообщается, что сегодня утром, около 11:00, возле села Малая Кошелевка, Нежинского района перевернулся автобус с группой гребцов. Отмечено, что дети вместе с родителями ехали на соревнование из Конотопа в Киев.

В Нежинскую районную больницу доставили восемь человек, из них четыре ребенка. Трое пассажиров автобуса в тяжелом состоянии в реанимации, среди них один ребенок.

Напомним, вчера, 2 августа, в Беларуси перевернулся туристический автобус сообщением Киев-Таллин. Туристический автобус международного сообщения перевернулся в Оршанском районе.

Происшествие с автобусом, на борту которого находились 53 человека - граждане Украины, Молдовы и России, произошло в 4:30. По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет. В больницу были доставлены 12 человек.