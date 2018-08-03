У Чернігівській області перекинувся автобус з дітьми, є постраждалі

В результаті події постраждали 8 людей

У Чернігівській області перекинувся автобус з дітьми, в результаті події постраждали вісім людей. Про це повідомив представник Національної поліції в області Сергій Бриль, передає "Новий Чернігів" в Facebook.

Повідомляється, що сьогодні вранці, близько 11:00, біля села Мала Кошелівка Ніжинського району перекинувся автобус з групою веслярів. Відзначено, що діти разом з батьками їхали на змагання з Конотопа в Київ.

В Ніжинську районну лікарню доставлено вісім осіб, з них чотири дитини. Троє пасажирів автобуса в важкому стані в реанімації, серед них одна дитина.