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В Черниговской области оккупанты несут потери и сдаются в плен, - Генштаб

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Пятница 11 марта 2022 07:37
В Черниговской области оккупанты несут потери и сдаются в плен, - Генштаб Фото: пленные российские солдаты (t.me/operativnoZSU)
Автор: Владимир Костырин

В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что в Черниговской области российские войска несут серьезные потери в боях с украинскими защитниками, и на этом направлении оккупанты деморализованы и сдаются в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"Во время столкновений с продолжающимися на территории Черниговской области подразделениями Вооруженных Сил Украины захватчики продолжают нести существенные потери", - говорится в сообщении.

Так, личный состав оккупационных войск на Черниговском направлении деморализован и сдается в плен, добавили в Генштабе в сводке об оперативной обстановке на начало 16-х суток войны.

Отмечается, что силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям.

"Существенных изменений в положении наших войск и войск противника за последние шесть часов не произошло", - указывается в сообщении.

Ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович рассказал, что за время войны в плен попали 250-300 российских "срочников".

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Черниговская область Генштаб ВСУ Война России против Украины
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