У Чернігівській області окупанти несуть втрати і здаються в полон, - Генштаб
У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що в Чернігівській області російські війська несуть серйозні втрати в боях з українськими захисниками, і на цьому напрямку окупанти деморалізовані та здаються в полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
"Під час зіткнень з підрозділами Збройних Сил України, що тривають на території Чернігівської області загарбники продовжують нести суттєві втрати", - йдеться в повідомленні.
Так, особовий склад окупаційних військ на чернігівському напрямку деморалізований і здається в полон, додали в Генштабі у зведенні про оперативну обстановку на початок 16-х діб війни.
Зазначається, що сили оборони України дають гідну відсіч і стримують наступальну операцію Збройних сил РФ в усіх напрямках.
"Істотних змін у становищі наших військ і військ противника за останні шість годин не відбулося", - вказується в повідомленні.
Раніше радник глави ОПУ Олексій Арестович розповів, що за час війни у полон потрапили 250-300 російських "строковиків".
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