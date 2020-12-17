В Черниговской области непогода повалила на дороги более чем 200 деревьев

Фото: дерево (cg.gov.ua)

В Новгород-Северском районе Черниговской области из-за обледенения и сильного снегопада на дороги упало более 200 деревьев. Большинство из них препятствовали проезду транспорта.

Об этом сообщает Департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОГА.

"Областная власть, дорожные службы, представители ОТГ, РГА и профильных учреждений объединили усилия в противодействии стихии, чтобы избежать аварийных ситуаций на дорогах, предотвратить повреждение опор и проводов электропередач", - говорится в сообщении.

По информации Департамента гражданской защиты, сейчас состояние дорог и мостов удовлетворительное, а проезд автотранспорта обеспечен.

Напомним, в Черниговской области из-за непогоды без света остаются 22 населенных пункта. Сейчас там к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также сообщалось, что сегодня в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Водителей предупредили о снеге в Донецкой, Луганской и Черкасской областях и сильном тумане на большей части страны.