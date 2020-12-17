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У Чернігівській області негода повалила на дороги більш ніж 200 дерев

Чернігівська область, Четвер 17 грудня 2020 16:22
У Чернігівській області негода повалила на дороги більш ніж 200 дерев
Фото: дерево (cg.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

У Новгород-Сіверському районі Чернігівської області через зледеніння і сильний снігопад на дороги впало більш ніж 200 дерев. Більшість з них перешкоджали проїзду транспорту.

Про це повідомляє Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.

"Обласна влада, дорожні служби, представники ОТГ, РДА та профільних установ об'єднали зусилля у протидії стихії, щоб уникнути аварійних ситуацій на дорогах, запобігти пошкодженню опор і дротів електропередачі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією Департаменту цивільного захисту, наразі стан доріг та мостів задовільний, а проїзд автотранспорту забезпечений.

Нагадаємо, у Чернігівській області через негоду без світла залишаються 22 населених пункти. Наразі там до відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Також повідомлялось, що сьогодні в Україні очікується погіршення погодних умов. Водіїв попередили про сніг в Донецькій, Луганській і Черкаській областях і сильному тумані на більшій частині країни.

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