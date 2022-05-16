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У Чернігівській області починають відновлювати критичну інфраструктуру

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Чернігівська область, Понеділок 16 травня 2022 11:02
У Чернігівській області починають відновлювати критичну інфраструктуру Фото: в Чернігівській області починають відновлювати інфраструктуру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Чернігівській області з 16 травня починають відновлювати об'єкти критичної інфраструктури. Уряд уже виділив необхідні кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram.

"Завершилися всі процедури перерахування коштів, затвердження кошторисів у міністерстві і на цьому тижні, сподіваюся навіть сьогодні, обласна адміністрація спільно з балансоутримувачами, підрядниками розпочинає відновлення об'єктів критичної інфраструктури: електромережі, водоканал, лікарні і дитячі садочки", - заявив Чаус.

Він додав, що після цього почнеться відновлення житлового фонду.

Уряд виділив 150 млн, які перерахували на казначейські рахунки області. З них частина перерахована Управлінню капітального будівництва.

За словами Чауса, в області хочуть створити спеціальної економічної зони, яка допоможе бізнесу відновитися після російського вторгнення.

Нагадаємо, в парламенті збираються затвердити спеціальну програму для комплексного відновлення постраждалих українських міст.

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