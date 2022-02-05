В Черниговской области начались интенсивные учения с противотанковыми комплексами NLAW

Военнослужащие учебного центра "Десна" начали интенсивную подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW. Центр расположен на севере от Киева в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию командования Сухопутных войск ВСУ в Facebook .

Как сообщало РБК-Украина, Украина в середине января получила несколько партий военной помощи от Британии, которые содержали, в частности, противотанковые ракетные комплексы NLAW .

"Сейчас идет ознакомление с тактико-техническими характеристиками и отработка тактики действий в боевых условиях", - говорится в сообщении.

Напомним, противотанковый ракетный комплекс NLAW был разработан компанией SAAB (Швеция) совместно с британским отделением группы Thales. Оружие способно поражать цели на дистанции от 20 до 800 метров.

На активацию противотанкового комплекса и открытие огня уходит от 2 до 3 секунд. Ракеты NLAW могут взрываться при попадании в цель, так и над ней, поскольку имеет инерционный и магнитный взрыватели.

Небольшой вес комплекса - около 12,5 кг - позволяет привлекать лишь одного военного, что облегчает и ускоряет ведение боя.

Главное назначение NLAW - уничтожение бронированных машин, бронетранспортеров и танков. Это оружие поможет украинским воинам дать отпор российским оккупантам в случае агрессии.