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У Чернігівській області почалися інтенсивні навчання з протитанковими комплексами NLAW

Автор: Олександр Білоус

Військовослужбовці навчального центру "Десна" розпочали інтенсивну підготовку по застосуванню ручних протитанкових ракетних комплексів NLAW. Центр розташований на півночі від Києва у Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію командування Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

"Наразі йде ознайомлення з тактико-технічними характеристиками та відпрацювання тактики дій у бойових умовах", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Україна в середині січня отримала декілька партій військової допомоги від Британії, які містили, зокрема, протитанкові ракетні комплекси NLAW.

Нагадаємо, протитанковий ракетний комплекс NLAW був розроблений компанією SAAB (Швеція) спільно з британським відділенням групи Thales. Зброя здатна вражати цілі на дистанції від 20 до 800 метрів.

На активацію протитанкового комплексу та відкриття вогню йде від 2 до 3 секунд. Ракети NLAW можуть вибухати як при влучанні в ціль, так і над нею, оскільки має інерційний та магнітний підривачі.

Невелика вага комплексу - близько 12,5 кг - дозволяє залучати лише одного військового, що полегшує та прискорює ведення бою.

Головне призначення NLAW - знищення броньованих машин, бронетранспортерів та танків. Ця зброя допоможе українським воякам відсіч російським окупантам у випадку агресії.

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