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Британия передала комплексы NLAW. Как ВСУ учатся уничтожать ими танки: фоторепортаж

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Львовская область, Пятница 28 января 2022 20:53
Британия передала комплексы NLAW. Как ВСУ учатся уничтожать ими танки: фоторепортаж Фото: ВСУ учатся стрелять из противотанковых комплексов NLAW (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина в середине января получила несколько партий военной помощи от Британии, которые содержали, в частности, противотанковые ракетные комплексы NLAW. Украинские военные уже начали учиться применять это оружие, чтобы в случае нападения России умело уничтожать танки агрессора.

РБК-Украина публикует фоторепортаж Getty Images с учений украинских бойцов.

Сегодня во Львовской области в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск состоялся завершающий этап подготовки первой группы военных ВСУ. Они будут инструкторами по подготовке будущих операторов NLAW.

Британия передала комплексы NLAW. Как ВСУ учатся уничтожать ими танки: фоторепортаж

Фото: первые украинские инструкторы завершили обучение (Getty Images)

Курс подготовки завершился практическими стрельбами из противотанковых комплексов NLAW. Одним из первых трех инструкторов стал военнослужащий Зиновий Тужанский.

Британия передала комплексы NLAW. Как ВСУ учатся уничтожать ими танки: фоторепортаж

Фото: военный Зиновий Тужанский теперь инструктор по стрельбе из NLAW (Getty Images)

Огонь по "противнику" вели с разных дистанций через окна дома, из окопа, из боевой машины. Первые ракетные стрельбы из противотанковых комплексов NLAW проводились с расстояния от 300 до 600 метров до цели.

Британия передала комплексы NLAW. Как ВСУ учатся уничтожать ими танки: фоторепортаж

Фото: бойцы уничтожили все цели с помощью NLAW (Getty Images)

После проведения практических стрельб, которые завершились уничтожением всех целей, украинские военнослужащие получили сертификаты инструкторов по стрельбе из противотанковых комплексов NLAW.

Британия передала комплексы NLAW. Как ВСУ учатся уничтожать ими танки: фоторепортаж

Фото: украинские военные возвращаются со стрельб (Getty Images)

Что известно о комплексах NLAW

Противотанковый ракетный комплекс NLAW был разработан компанией SAAB (Швеция) совместно с британским отделением группы Thales. Оружие способно поражать цели на дистанции от 20 до 800 метров.

На активацию противотанкового комплекса и открытие огня уходит от 2 до 3 секунд. Ракеты NLAW могут взрываться как при попадании в цель, так и над ней, поскольку имеет инерционный и магнитный взрыватели.

Британия передала комплексы NLAW. Как ВСУ учатся уничтожать ими танки: фоторепортаж

Фото: комплексы NLAW способны уничтожать цели на расстоянии до 800 метров (Getty Images)

Небольшой вес комплекса - около 12,5 кг - позволяет привлекать лишь одного военного, что облегчает и ускоряет ведение боя.

Главное назначение NLAW - уничтожение бронированных машин, бронетранспортеров и танков. Это оружие поможет украинским военнослужащим дать отпор российским силам в случае нового акта агрессии.

Напомним, на фоне угрозы нового нападения России британская сторона отправила Украине более 2000 противотанковых комплексов.

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Британия передала комплексы NLAW. Как ВСУ учатся уничтожать ими танки: фоторепортаж
Британия передала комплексы NLAW. Как ВСУ учатся уничтожать ими танки: фоторепортаж
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Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники