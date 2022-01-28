Военная помощь: почему Украине сейчас дают именно Javelin и NLAW

Украине дают NLAW и Javelin, потому что это условно простое оружие, которое можно освоить за короткий промежуток времени. Оно не требует интеграции в какую-то сложную систему.

По его словам, Javelin и NLAW - это оружие, которое само по себе не меняет расклада на фронте и не остановит российскую агрессию, но насыщение им войск в большом количестве переходит в тактическое преимущество или даже в стратегическое.

Военный эксперт, бывший сотрудник оперативного управления Генштаба Олег Жданов, в свою очередь, заявил, что партнеры Украины пошли самым легким путем.

"Они насыщают наши вооруженные силы противотанковыми средствами - это достаточно эффективный способ сделать оборону более стойкой и менее уязвимой. Есть еще ПЗРК Stinger ближнего радиуса действия - это тоже может быть использовано в защите нашей обороны от штурмовой и армейской авиации. Это опять-таки о стойкости обороны", - отметил он.

Более подробно в материале РБК-Украина "На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники".