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Военная помощь: почему Украине сейчас дают именно Javelin и NLAW

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Киев, Пятница 28 января 2022 12:11
Военная помощь: почему Украине сейчас дают именно Javelin и NLAW Фото: эксперты объяснили, почему Украине сейчас дают именно Javelin и NLAW (nationalinterest)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Украине дают NLAW и Javelin, потому что это условно простое оружие, которое можно освоить за короткий промежуток времени. Оно не требует интеграции в какую-то сложную систему.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина глава "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут.

По его словам, Javelin и NLAW - это оружие, которое само по себе не меняет расклада на фронте и не остановит российскую агрессию, но насыщение им войск в большом количестве переходит в тактическое преимущество или даже в стратегическое.

Военный эксперт, бывший сотрудник оперативного управления Генштаба Олег Жданов, в свою очередь, заявил, что партнеры Украины пошли самым легким путем.

"Они насыщают наши вооруженные силы противотанковыми средствами - это достаточно эффективный способ сделать оборону более стойкой и менее уязвимой. Есть еще ПЗРК Stinger ближнего радиуса действия - это тоже может быть использовано в защите нашей обороны от штурмовой и армейской авиации. Это опять-таки о стойкости обороны", - отметил он.

Более подробно в материале РБК-Украина "На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники".

Напомним, Минобороны анонсировало 45 рейсов с оружием от США.

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На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора На случай вторжения. Какое оружие и зачем дают Украине США и другие союзники