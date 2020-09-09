В Черниговской области выявили арсенал оружия военного образца

Правоохранительные органы обнаружили у жителя Нежинского района Черниговской области арсенал оружия военных образцов. Оружие обнаружили во время обысков дома у мужчины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что оперативники получили информацию о незаконной покупке жителем нарезного огнестрельного оружия армейских образцов и боеприпасов.

Во время обысков у подозреваемого обнаружили и изъяли несколько единиц нарезного и гладкоствольного оружия разных калибров, боеприпасы к ним, а также корпусы осколочных гранат, минометную мину и специальные инструменты для ремонта и переработки оружия.

Правоохранительные органы открыли производство по статье Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". По ней подозреваемому грозит тюремный срок от 3 до 7 лет.

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