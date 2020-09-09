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У Чернігівській області виявили арсенал зброї війського зразка

Автор: РБК-Україна

Правоохоронні органи виявили у жителя Ніжинського району Чернігівської області арсенал зброї військових зразків. Зброю виявили під час обшуків вдома у чоловіка.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Відзначається, що оперативники отримали інформацію про незаконну купівлю жителем нарізної вогнепальної зброї армійських зразків та боєприпасів.

Під час обшуків у підозрюваного виявили та вилучили кілька одиниць нарізної і гладкоствольної зброї різних калібрів, боєприпаси до них, а також корпуси осколкових гранат, мінометну міну та спеціальні інструменти для ремонту та переробки зброї.

Правоохоронні органи відкрили провадження за статтею Кримінального кодексу України "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". По ній підозрюваному загрожує тюремний строк від 3 до 7 років.

Раніше повідомлялося, що в порту в Одеській області затримали рекордну партію кокаїну з Еквадору.

Також сьогодні штаб ООС оголосив про «профілактиці диверсій» в Маріуполі і просив людей без особливої потреби не виходити на вулицю.

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