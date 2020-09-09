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В Мариуполе проведут превенцию диверсий, граждан просят оставаться дома

Мариуполь, Среда 09 сентября 2020 13:06
В Мариуполе проведут превенцию диверсий, граждан просят оставаться дома
Фото: в Мариуполе проведут превенцию диверсий (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Мариуполе штаб операции Объединенных сил 10 и 11 сентября будет проводить превентивные меры по противодействию террористическим и диверсионным угрозам. Жителей города просят не покидать свои дома без необходимости.

Об этом сообщили в штабе ООС.

В случае перемещения в другие районы города граждане должны иметь при себе документы, подтверждающие личность.

"Командование операции Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное", - сообщили в штабе.

В случае получения информации о причастности неизвестных лиц к диверсионным группам боевиков в ООС призвали обращаться в Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях - 0629-52-53-94, а также в управление полиции в Донецкой области - 102, 0629-51-98-01.

Напомним, днями суд приговорил к 10 годам тюрьмы боевика, который готовил диверсию на химзаводе в Северодонецке.

Также сообщалось, что в начале августа в Луганской области пытались взорвать газопровод, взрывчатку удалось ликвидировать.

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