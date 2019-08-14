ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Чернігівській області блискавка підпалила 5 будівель

Новини » Надзвичайні події    14.08.2019 - 15:12
У Чернігівській області блискавка підпалила 5 будівель
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Через негоду 115 населених пунктів Чернігівської області були знеструмлені

В Чернігівській області протягом 13-14 серпня через влучання блискавки горіло 5 будівель. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Чернігівської ОДА.

В результаті попадання блискавки повністю згоріла господарська будівля в с. Володимирівка, а також пошкоджена покрівля в нежилому будинку в с. Дроздовиця Городнянського району. Також, блискавка знищила покрівлю житлових будинків у с. Єнькова Рудня Сновского району і с. Володькова Дівиця Носівського району, і в господарській будівлі с. Бригинці Бобровського району.

Крім цього, в результаті сильного вітру на території 3 районів (Корюківського, Городнянського та Ріпкинського) були пошкоджені 3 школи, 1 сільської ради, 31 житловий будинок та 18 господарських будівель. 115 населених пунктів в 11 районах області залишилися без світла.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що через негоду більше 200 населених пунктів України залишилися без електроенергії. Ураган зачепив 5 областей - Чернігівську, Львівську, Чернівецьку, Київську та Житомирську.

На завтра в західних регіонах України передають погіршення погоди. У Закарпатській та Івано-Франківській областях очікуються значні дощі.

Синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки в Україні Рятувальники повідомили про наслідки урагану у Києві
Новини України Гідрометцентрураганмолния
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся