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У Чернігівській області на міні підірвався трактор: водій загинув

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Україна, Понеділок 23 травня 2022 20:38
У Чернігівській області на міні підірвався трактор: водій загинув Фото: у Чернігівській області на міні підірвався трактор (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

У селі Кієнка під Черніговом трактор під час польових робіт наїхав на протитанкову міну. Водій загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Піротехніки ДСНС разом з вибухотехніками Національної поліції перевірили прилеглу місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів та виявили ще 1 протитанкову міну ТМ-62М.

Водія трактора у важкому стані каретою швидкої медичної допомоги було госпіталізовано до лікарні. На жаль, від отриманих травм чоловік помер.

Нагадаємо, тракторист під час проведення польових робіт у Київській області наїхав на вибуховий пристрій. Інцидент трапився у звільненій від окупантів Макарівській селищній громаді.

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