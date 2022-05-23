У Чернігівській області на міні підірвався трактор: водій загинув

У селі Кієнка під Черніговом трактор під час польових робіт наїхав на протитанкову міну. Водій загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України .

Водія трактора у важкому стані каретою швидкої медичної допомоги було госпіталізовано до лікарні. На жаль, від отриманих травм чоловік помер.

Піротехніки ДСНС разом з вибухотехніками Національної поліції перевірили прилеглу місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів та виявили ще 1 протитанкову міну ТМ-62М.

Нагадаємо, тракторист під час проведення польових робіт у Київській області наїхав на вибуховий пристрій. Інцидент трапився у звільненій від окупантів Макарівській селищній громаді.

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