В Черниговской области горела школьная столовая

Фото: место происшествия (facebook.com/MNSCHERNIGIV)

Пожар возник из-за неисправности электрической системы водонагревательного прибора

В Черниговской области возник пожар в школьной столовой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Отмечается, что пожар возник в 08:10 в помещении школьной столовой, которая расположена отдельно, на территории Машевский общеобразовательной школы I-III степени (Семеновский район). Возгорание заметил охранник, который вызвал пожарных и с помощью огнетушителя самостоятельно пытался потушить пожар.

По вызову на место происшествия прибыли пожарные из двух ближайших частей. Дополнительно для подвоза воды привлекались два трактора с цистернами.

На время прибытия спасателей огнем был охвачена крыша здания, а в середине наблюдалось активное горение в помещении кухни и плотное задымление всей постройки. Совместными действиями пожар в 09:00 локализовали и в 11:55 окончательно ликвидировали.

Всего на тушение пожара привлекалось 13 человек и 5 единиц техники. В результате пожара огнем уничтожена кровля столовой на площади 60 м. кв., перекрытие на площади 20 м.кв и имущество.

Вероятной причиной пожара послужила неисправность электрической системы водонагревательного прибора. Жертв и пострадавших нет.

Фото: место происшествия (facebook.com/MNSCHERNIGIV)

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области в городе Покров произошел пожар в квартире, в результате которой пострадали четверо человек. Среди них - двое детей.

Напомним, в Черниговской областной детской больницы вечером 18 ноября произошел пожар, в результате которой были эвакуированы 56 человек.