У Чернігівській області горіла шкільна їдальня

Фото: місце події (facebook.com/MNSCHERNIGIV)

Пожежа виникла через несправність електричної системи водонагрівального приладу

У Чернігівській області виникла пожежа в шкільній їдальні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що пожежа виникла о 08:10 в приміщенні шкільної їдальні, яка розташована окремо, на території Машівської загальноосвітньої школи I-III ступеня (Семенівський район). Загоряння помітив охоронник, який викликав вогнеборців та за допомогою вогнегасника самостійно намагався загасити пожежу.

За викликом на місце події прибули пожежники із двох найближчих частин. Додатково для підвозу води залучалися два трактори з цистернами.

На час прибуття рятувальників вогнем був охоплений дах будівлі, а в середині спостерігалося активне горіння в приміщенні кухні та щільне задимлення всієї споруди. Спільними діями пожежу о 09:00 локалізували та об 11:55 остаточно ліквідували.

Всього на гасіння пожежі залучалося 13 чоловік та 5 одиниць техніки. Внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю їдальні на площі 60 м. кв., перекриття на площі 20 м.кв та майно.

Ймовірною причиною пожежі послужила несправність електричної системи водонагрівального приладу. Жертв та постраждалих немає.

Фото: місце події (facebook.com/MNSCHERNIGIV)

Раніше повідомлялося, що у Дніпропетровській області у місті Покров сталася пожежа у квартирі, унаслідок якої постраждали четверо людей. Серед них - двоє дітей.

Нагадаємо, у Чернігівській обласній дитячій лікарні ввечері 18 листопада виникла пожежа, унаслідок якої були евакуйовані 56 людей.