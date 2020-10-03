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В Черниговской области в ДТП погибли два человека

Автор: Инна Собора

Вечером 2 октября в Черниговской области на выезде из города Носовка произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Погибли два человека.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.

По предварительной информации, автомобиль "Инфинити", двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество "КАМАЗу", что привело к столкновению.

В результате дорожно-транспортного происшествия в легковом автомоблей погибли мужчина и женщина в возрасте до 25 лет. Их личности устанавливаются.

Ранее в Мироновском районе Киевской области легковой автомобиль врезался в грузовик, в результате аварии погибли два человека.

Напомним, ранее сообщалось о ДТП в Хмельницкой области с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате аварии пострадали семь человек, в том числе дети.

Напомним, 11 сентября в селе Иванков произошло столкновение грузовика DAF с Mercedec-Benz, который в свою очередь столкнулся с еще двумя транспортными средствами. В результате аварии погибли 5 человек, еще 20 были травмированы.

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