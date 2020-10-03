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На Чернігівщині в ДТП загинули двоє людей

Автор: Инна Собора

Ввечері 2 жовтня в Чернігівській області на виїзді з міста Носівка сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП). Загинули двоє людей.

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Про це повідомили у прес-службі поліції Чернігівської області.

За попередньою інформацією, автомобіль "Інфініті", рухаючись другорядною дорогою, не надав перевагу "КАМАЗу", що призвело до зіткнення.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди в легковому автомоблі загинули чоловік та жінка віком до 25 років. Їхні особи встановлюються.

Раніше у Миронівському районі Київської області легкове авто врізалося у вантажівку, в результаті аварії загинули дві особи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про ДТП в Хмельницькій області за участю легкового автомобіля і вантажівки. В результаті аварії постраждали семеро людей, в тому числі діти.

Нагадаємо, 11 вересня у селі Іванків сталося зіткнення вантажівки DAF з Mercedec-Benz, який своєю чергою зіткнувся із ще двома транспортними засобами. В результаті аварії загинули 5 осіб, ще 20 були травмовані.

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