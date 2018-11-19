У Чернігівській області у ДТП з маршруткою постраждали 10 осіб

Фото: ДТП у Чернігівській області (cn.npu.gov.ua)

В результаті ДТП постраждали 9 пасажирів маршрутки та водій

У Чернігівській області внаслідок зіткнення маршрутки з причепом вантажівки постраждали 10 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу облуправління поліції.

Як зазначається, аварія сталася вчора, 18 листопада в Ічнянському районі, де маршрутка сполученням Чернігів-Сокиринці зіткнулася з причепом автомобіля "Камаз".

"Водій вантажівки не справився з керуванням, через що причеп занесло на зустрічну смугу дороги. В результаті автопригоди 9 пасажирів маршрутки звернулися по допомогу до лікарні з травмами різного ступеня, у двох з них - перелами та струс мозку. Сам водій госпіталізований до лікарні з травмою ноги", - йдеться у повідомленні.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Фото: ДТП у Чернігівській області (cn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Вінницькій області у неділю, 18 листопада, водій не впорався із керуванням та в'їхав у відбійник опори залізничного мосту. Унаслідок зіткнення загинули троє людей.

Також повідомлялося, що 17 листопада у Полтавській області внаслідок зіткнення двох автомобілей одна людина загинула, ще восьмеро людей отримали травми.