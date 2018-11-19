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В Винницкой области водитель въехал в отбойник моста, погибли трое людей

Новости » Происшествия    19.11.2018 - 11:08
В Винницкой области водитель въехал в отбойник моста, погибли трое людей
Фото: ДТП в Винницкой области (vn.npu.gov.ua)

Еще одна пассажирка находится в реанимации

В Винницкой области между селами Бродецкое и Жежелев в воскресенье, 18 ноября, водитель не справился с управлением и въехал в отбойник опоры железнодорожного моста. В результате столкновения погибли трое людей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу областной полиции.

В полиции уточняют, авария произошла около 14:20 на автодороге Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский. Вследствие ДТП от полученных травм погибли супруги - водитель автомобиля "ВАЗ 2107" и его 55-летняя жена, а также их односельчанка, 56-летняя жительница села Бродецкое.

Кроме того, еще одна пассажирка, 35-летняя дочь водителя, сейчас находится в реанимации. Причина ДТП на данный момент неизвестна.

Следствие начало уголовное производство по ч.3 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц).

 

Фото: ДТП в Винницкой области (vn.npu.gov.ua)

Полицейские добавили, что в 2018 году в Винницкой области произошли 596 аварий. Во время ДТП погибли 115 человек, еще 807 - получили травмы.

Как сообщало РБК-Украина, 17 ноября в Полтавской области в результате столкновения двух автомобилей погиб мужчина. Еще восемь человек получили травмы.

 

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