В Черниговской области в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Автомобиль столкнулся с маршрутным автобусом

В селе Ольшана (Черниговская область) в результате столкновения автомобиля с маршрутным автобусом пострадали 10 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

Столкнулись автомобиль Volkswagen Т4 с маршрутным автобусом марки I-VAN, в котором были 23 пассажира.

"В результате происшествия 10 пассажиров получили травмы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пятеро пострадавших были доставлены в Ичнянскую районную больницу, еще пятерым назначили амбулаторное лечение. По информации медиков, серьезных травм у пострадавших нет - в основном ушибы и стресс.

Напомним, вблизи Львова в результате столкновения грузовика с маршруткой пострадали 10 человек.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге произошла ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки. Автомобиль Daewoo Lanos столкнулся с маршруткой, в которой находились пассажиры. В результате ДТП пострадали 10 человек. Очевидцы ДТП сообщили, что на момент аварии в салоне маршрутки находилось около 20 пассажиров, среди них были дети.