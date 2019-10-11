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У Чернігівській області в ДТП з автобусом постраждали 10 люде

Новини » Надзвичайні події    11.10.2019 - 11:28
У Чернігівській області в ДТП з автобусом постраждали 10 люде
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Автомобіль зіткнувся маршрутним автобусом

У с. Ольшана (Чернігівська область) внаслідок зіткнення автомобіля з маршрутним автобусом постраждали 10 людей. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

Зіткнулись автомобіль Volkswagen Т4 з маршрутним автобусом марки І-VAN, в якому були 23 пасажири.

"Внаслідок пригоди 10 пасажирів дістали травми", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що п’ятьох потерпілих доправили до Ічнянської районної лікарні, ще п'ятьом призначили амбулаторне лікування. За інформацією медиків, серйозних травм у потерпілих немає - переважно забої та стрес.

Нагадаємо, поблизу Львова унаслідок зіткнення вантажівки з маршруткою постраждали 10 людей.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі сталася ДТП за участю легкового автомобіля і маршрутки. Автомобіль Daewoo Lanos зіткнувся з маршруткою, в якій знаходилися пасажири. В результаті ДТП постраждали 10 осіб. Очевидці ДТП повідомили, що на момент аварії у салоні маршрутки перебувало близько 20 пасажирів, серед них були діти.

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