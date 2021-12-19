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В Черниговской области депутат насмерть сбил велосипедиста. И пытался сбежать

Автор: Артем Горовенко

В Бахмаче Черниговской области депутат местного городского совета на автомобиле сбил велосипедиста. Потерпевший умер по дороге в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.

Сообщается, что вчера вечером произошло ДТП на улице Батуринской в ​​Бахмаче. Водитель легкового автомобиля столкнулся с велосипедистом, после чего пытался сбежать, однако не справился с управлением и съехал в кювет.

"Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался по дороге в больницу… Полиция установила личность водителя автомобиля - это 54-летний депутат городского совета. Полицейские задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное дело, полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.

Напомним, в ноябре депутат от "Слуги народа" попал в ДТП на Одесской трассе.

А до этого в Бердянске пьяный депутат на BMW сбил пешехода и пытался сбежать.

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ДТПЧерниговская область