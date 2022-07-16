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В Чернігівській області буде чутно вибухи: чи варто хвилюватись

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Чернігів, Субота 16 липня 2022 11:51
В Чернігівській області буде чутно вибухи: чи варто хвилюватись Фото: біля села Шестовиця Чернігівської області буде чутно вибухи (ілюстрація/Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 16 липня, біля села Шестовиця Чернігівської області буде чутно вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА.

"Увага! Сьогодні, 16 липня, між 12:30 та 13:30 біля села Шестовиця рятувальники знешкоджуватимуть боєприпаси шляхом підриву", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше у Павлоградському районі Дніпропетровської області вибухотехніки знешкодили бойову частину ракети 9М79-1 "Точка-У".

Докладніше про те, як змінилася робота вибухотехніків під час цієї війни та які прості правила допоможуть врятувати життя після деокупації – у репортажі РБК-Україна.

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