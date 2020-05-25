В Черниговском СИЗО открыли платные камеры

В Черниговском следственном изоляторе появились платные камеры. Такие камеры планируют открыть ее в двух областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

В Черниговском СИЗО стоимость платных камер составит: за 1 сутки - 500 грн; за неделю - 1600 грн; за месяц - 3500 грн.

За плату заключенным будут предоставляться места в камерах с улучшенными бытовыми условиями. В частности, в платных камерах будет увеличена норма площади на одного заключенного, отгороженный санузел и минимальный набор необходимых бытовых условий.

"Средства за эти услуги будут направлять на улучшение условий в обычных камерах: текущие ремонты помещений, замену сантехники, электрики и тд", - говориться в сообщении.

По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, в ближайшее время платные камеры появятся в СИЗО Харькова и Одессы.

Она также добавила, что проект продлится до 31 декабря 2021 года. По его результатам в ведомстве примут решение, стоит ли продолжать инициативу.

Напомним, 19 мая платные камеры появились во Львовском СИЗО.

Кроме того, 8 мая в Лукьяновском СИЗО столицы в рамках экспериментального проекта открылись первые платные камеры.