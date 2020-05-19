Минюст открыл платные камеры во Львовском СИЗО и назвал следующие области

Фото: Денис Малюська (minjust gov ua)

Платные камеры откроют в СИЗО Чернигова, Харькова и Черновцов

Министерство юстиции Украины открыло платные камеры во Львовском СИЗО (следственный изолятор). Такие камеры планируется открыть еще в трех областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра юстиции Дениса Малюськи.

По его словам, сегодня была открыта платная камера во Львовском СИЗО со следующими ценами: 1000 гривен - сутки, 3 500 гривен - неделя, 4 000 - месяц.

"Следующие на очереди - Чернигов, Харьков и Черновцы", - добавил Малюська.

клієнтоорієнтованість - наше все! відкрили платну камеру у Львівському СІЗО, 1000 грн доба, 3500 грн - тиждень, 4000 - місяць. наступні на черзі - Чернігів, Харків та Чернівці. Опубліковано Denis Malyuska Вівторок, 19 травня 2020 р.

Напомним, ранее в Лукьяновском СИЗО Киева в рамках экспериментального проекта открылись первые платные камеры. В них увеличена норма площади на человека и отгорожен санузел. При этом министр юстиции не видит в этом проекте дискриминации по имущественному принципу. Отметим, расценки в Лукьяновском СИЗО на порядок выше.

Малюська также заявил, что Минюст планирует вывести следственные изоляторы за пределы городов, а земельные участки под ними сдавать в аренду. Он отметил, что стоимость аренды земли в центре городов достаточно велика и их можно отдавать в аренду частным инвесторам в обмен на строительство современных тюрем с надлежащими условиями.

Автор: Иван Петров