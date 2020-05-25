У Чернігівському СІЗО відкрили камери платні

У Чернігівському слідчому ізоляторі з'явилися платні камери. Такі камери планують відкрити її у двох областях.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства юстиції України.

У Чернігівському СІЗО вартість платних камер складе: за 1 добу - 500 грн; за тиждень - 1600 грн; за місяць - 3500 грн.

За плату укладеним будуть надаватися місця в камерах з поліпшеними побутовими умовами. Зокрема, у платних камерах буде збільшена норма площі на одного ув'язненого, відгороджений санвузол і мінімальний набір необхідних побутових умов.

"Кошти за ці послуги будуть направляти на поліпшення умов у звичайних камерах: поточні ремонти приміщень, заміну сантехніки, електрики і тд", - говориться в повідомленні.

За словами заступника міністра юстиції Олени Висоцької, найближчим часом платні камери з'являться в СІЗО Харкова та Одеси.

Вона також додала, що проект триватиме до 31 грудня 2021 року. За його результатами у відомстві приймуть рішення, чи варто продовжувати ініціативу.

Нагадаємо, 19 травня платні камери з'явилися у Львівському СІЗО.

Крім того, 8 травня в Лук'янівському СІЗО столиці в рамках експериментального проекту відкрилися перші платні камери.