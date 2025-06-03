Над Черніговом пронісся смерч: рідкісне явище зняли на відео

Зазначимо, синоптики попереджали, що сьогодні вночі на північному заході, вдень у західних, північних та більшості центральних областей України можливі короткочасні дощі та грози. Можливі град та шквали до 15-20 м/с.

Чернігівський гідрометцентр попереджав, що 3 червня вдень у місті та області очікувалися грози, сильні дощі. Було оголошено попередження про небезпечні метеоявища.

РБК-Україна розповідало, що 3-4 червня територію України перетинає холодний атмосферний фронт, через що можливі грози, зливи, шквали та град. 4 червня опади збережуться лише подекуди, на решті території буде сухо. У Києві - сонячно, температура +23...+24°C, по країні - до +31°C.

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