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Грози та до 32 градусів спеки: погода в Україні на сьогодні

Вівторок 03 червня 2025 07:00
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Грози та до 32 градусів спеки: погода в Україні на сьогодні Ілюстративне фото: в Україні сьогодні очікуються грози та спека (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

В Україні сьогодні, 3 червня, очікується хмарна, але тепла погода. Можливі грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

За даними синоптиків, на заході країни буде хмарно з проясненнями.

А ось вночі на північному заході країни, вдень у західних, північних та більшості центральних областей можливі короткочасні дощі, грози. Подекуди прогнозуються град та шквали до 15-20 м/с.

На Волині, Рівненщині, Вінниччині та Житомирщині ймовірні значні дощі, на решті території без опадів.
На зображенні може бути: карта та текст

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі від + 13 до + 18 градусів, а вдень від +24 до +29 градусів., на півдні та сході країни до +32 градусів, а у західних областях від + 19 до +24 градусів.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомляли, що в Україну вже прийшло метеорологічне літо, але не у всі області.

Також синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні у перший місяць літа.

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Гідрометцентр Погода в Україні
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