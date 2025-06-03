Україну накриє холодний атмосферний фронт: синоптик попередила про зміну погоди 4 червня

Територію України сьогодні, 3 червня, та завтра, 4 червня перетинатиме холодний атмосферний фронт. Це може бути причиною зміни погоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За даними Діденко, в зоні діяльності фронту очікуються грозові дощі, можливий подекуди град та шквали. Завтра це фронт вже практично залишить межі України.

У середу, 4 червня, в України дощі з грозами ще можливі вночі. А вже вдень короткочасні зливи ймовірні лише у Карпатах, на Закарпатті, на Донеччині та Луганщині.



На решті території України, тобто, у більшості областей, завтра переважатиме суха погода.

Температура повітря впродовж дня становитиме від +23 до +27 градусів, на півдні та сході від +27 до +31 градусу.

Погода у Києві

У Києві 4-го червня буде суха сонячна погода. Столиця опиниться "в тилу" атмосферного фронту, то й короткочасно посвіжіє повітря. Вдень завтра очікується від +23 до +24 градусів.

"Але надалі в Україні практично повсюди - лайтспека, очікується +24+29 градусів, на півдні та сході, подекуди в центральній частині +27+32 градуси", - написала Діденко.