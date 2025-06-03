Над Черниговом пронесся смерч: редкое явление сняли на видео

В понедельник, 3 июня, над Черниговом заметили смерч. Видео впечатляющего атмосферного явления начали массово публиковать в соцсетях.
Об этом рассказывает РБК-Украина.
Смерч появился во время грозы около 17:00. В небе над городом сформировалась характерная воронка, которую зафиксировали очевидцы.
Метеоролог Юрий Сибирцев в комментарии "Суспільному" подтвердил, что это действительно был смерч в воздухе. По его словам, сейчас такие явления становятся все более частыми.
По его словам, сегодня над Черниговом образовалась очень мощная кучево-дождевая туча на атмосферном фронте, которая перемещается с запада на северо-восток страны. Сибирцев объясняет, что в таком облаке сильные вертикальные восходящие и нисходящие потоки, поэтому и возникают шквалы ветра, а также смерчи.
Отметим, синоптики предупреждали, что сегодня ночью на северо-западе, днем в западных, северных и большинстве центральных областей Украины возможны кратковременные дожди и грозы. Возможны град и шквалы до 15-20 м/с.
Черниговский гидрометцентр предупреждал, что 3 июня днем в городе и области ожидались грозы, сильные дожди. Было объявлено предупреждение об опасных метеоявлениях.
РБК-Украина рассказывало, что 3-4 июня территорию Украины пересекает холодный атмосферный фронт, из-за чего возможны грозы, ливни, шквалы и град. 4 июня осадки сохранятся лишь кое-где, на остальной территории будет сухо. В Киеве - солнечно, температура +23...+24°C, по стране - до +31°C.
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