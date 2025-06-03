Над Черниговом пронесся смерч: редкое явление сняли на видео

Смерч появился во время грозы около 17:00. В небе над городом сформировалась характерная воронка, которую зафиксировали очевидцы.

Метеоролог Юрий Сибирцев в комментарии "Суспільному" подтвердил, что это действительно был смерч в воздухе. По его словам, сейчас такие явления становятся все более частыми.

По его словам, сегодня над Черниговом образовалась очень мощная кучево-дождевая туча на атмосферном фронте, которая перемещается с запада на северо-восток страны. Сибирцев объясняет, что в таком облаке сильные вертикальные восходящие и нисходящие потоки, поэтому и возникают шквалы ветра, а также смерчи.