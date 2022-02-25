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Под Черниговом отражен прорыв российских войск. Техника врага захвачена

Автор: Мария Кучерявец

Вблизи города Чернигов военные отразили прорыв войск РФ. При этом, вражеская техника была захвачена вместе с документами россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск", - написал он.

По его словам, вражеская техника вынуждена была отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку.

"Захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян", - добавил Залужный.

Напомним, тем временем российские оккупанты продолжают продвигаться по Киевской области. Вражеские войска подступают к поселку Ворзель в Ирпенском районе.

Кроме того, ВСУ ведут активные бои возле населенных пунктов Дымер и Иванков в Киевской области.

Подробнее о том, что сейчас происходит в Украине сейчас, о ситуации на Донбассе и на украинских границах, реакцию мира на происходящие события - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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