RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під Черніговом відбито прорив російських військ. Техніку ворога захоплено

Автор: Марія Кучерявець

Поблизу міста Чернігів військові відбили прорив військ РФ. При цьому, ворожу техніку було захоплено разом із документами росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"На чернігівському напрямку та безпосередньо на підході до Чернігова українським військовим вдалося утримати оборону та відбити прорив російських військ", - написав він.

За його словами, ворожа техніка вимушена була відступити з Чернігова у напрямку Сєднєва та з Городні у Семенівку.

"Захоплено ворожі трофеї у вигляді техніки та документів з особистими даними росіян", - додав Залужний.

Нагадаємо, тим часом російські окупанти продовжують просуватися по Київській області. Ворожі війська підступають до селища Ворзель в Ірпінському районі.

Крім того, ЗСУ ведуть активні бої біля населених пунктів Димер та Іванків у Київській області.

Докладніше про те, що зараз відбувається в Україні зараз, про ситуацію на Донбасі та на українських кордонах, реакцію миру на події, що відбуваються - в текстовому онлайні РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниЧернігівЧерниговская областьВторгнення Росії до України