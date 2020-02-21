Под Черниговом авто врезалось в автобус с пассажирами, есть погибший

Утром 21 февраля под Черниговом легковой автомобиль протаранил автобус с пассажирами, в результате инцидента погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черниговской области.

Сообщается, что ДТП с жертвами произошло около 08:00 на выезде из Чернигова в направлении Мены 150 метров до границы села Новоселовка.

"Водитель легковушки "Фольксваген Пассат", двигаясь в сторону Чернигова, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автобусом "ПАЗ". В результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген" скончался на месте происшествия, в автобусе никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Информация об инциденте внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное дело за нарушение правил безопасности дорожного движения с погибшими.

Фото: ДТП под Черниговом (cn.npu.gov.ua)

Напомним, на этой неделе в Мариуполе Донецкой области маршрутка снесла остановку с людьми, в результате аварии пострадали три человека.

До этого в Коростене Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в результате чего погиб человек.